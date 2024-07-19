Что такое налоговое уведомление, для чего оно нужно и как подключить

Налоговые уведомления с начислениями ежегодно приходят всем владельцам недвижимости, транспорта, земельных участков и россиянам, с чьих доходов не был удержан налог. Обычно налоговая начинает направлять их с начала осени. Если не произвести оплату в срок, это чревато начислением пеней и штрафов. «Известия» рассказывают, как вовремя узнавать о налоговых уведомлениях в 2024 году, чтобы избежать образования задолженности.

Что такое налоговое уведомление

Налоговое уведомление — это документ, который ежегодно направляется налоговыми органами налогоплательщикам. В нем содержится информация о транспортном, имущественном, земельном и других налогах, начисленных за прошедший год с указанием объекта налогообложения, суммы, срока оплаты налога и реквизитов для перечисления средств.

В нем также могут быть указаны сведения о налоговых льготах, вычетах и иных послаблениях, которые уменьшают сумму налога.

Документ отправляется физическим лицам в электронном либо бумажном виде заказным письмом не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Таким образом в конце года налогоплательщики получат уведомление за 2023 год, которое необходимо уплатить до 1 декабря. Но так как в 2024 году дата выпадает на выходной, то срок переносится на первый рабочий день.

Как подключить налоговые уведомления в 2024 году

Самый простой способ — подключить услугу на портале «Госуслуги». Такая возможность у россиян появилась с 1 июля 2023 года. Для этого необходимы подтвержденная учетная запись и согласие на получение налоговых уведомлений. Согласие нужно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в «Госключе». На это отводится один день. Если время подписания истекло, процедуру придется пройти заново.

После отправки согласия налоговые уведомления будут подключены к личному кабинету на «Госуслугах» в течение суток. Проверить подключение затем можно в разделе «Доходы и налоги». Если не подключать уведомления, пользователь получит оповещения только о просроченной задолженности.

Узнать о налоговых начислениях также можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Там же можно перечислить средства на Единый налоговый счет (ЕНС), который стал доступен с 1 января 2023 года. При этом стоит учесть, что сначала со счета спишутся деньги за имеющиеся задолженности, а только затем за текущие начисления.

Что будет за несвоевременную уплату налогов в 2024 году

Если не успеть оплатить налоги в срок, то уже с 3 декабря ежедневно будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ за каждый день просрочки. Кроме того, налоговая может начислить штраф в размере 20% от недоимки. А в случае умышленного отказа от уплаты налогов сумма взыскания составит уже 40%.

О задолженности по налогам налоговая вправе сообщить и работодателю. Если после всех мер оплата так и не поступила, налоговая может обратится в суд за судебным приказом. Тогда процедура взыскания будет происходить уже в судебном порядке. Это может привести к блокировке счетов до полной оплаты и запрету на выезд за границу.

Если налоговое уведомление по каким-то причинам не поступило, следует обратиться в налоговую инспекцию лично либо онлайн. Чаще всего документ не приходит, если сумма налога составляет менее 100 рублей.

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