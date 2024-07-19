Экономист указал на выгоду для Евросоюза от импорта железа и стали из России

Евросоюзу (ЕС) выгодно импортировать железо и сталь из России из-за их низкой стоимости. Об этом 19 июля «Известиям» заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее в этот день «РИА Новости», опираясь на данные европейской статистики, написали, что ЕС в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года.

«Западным странам в целом выгодны закупки стали из России. Очевидно, что себестоимость производства стали в России достаточно низкая, то есть западные производители, в первую очередь европейские, теряют свою конкурентоспособность относительно российских производителей. Многие виды металла, в том числе сталь — это концентрированная электроэнергия, потому что в себестоимости производства проката стали, некоторых цветных металлов очень высокая доля электроэнергии, а она сейчас в России становится относительно дешевле, чем в западных странах, особенно в Европе. Учитывая рост конкурентоспособности российских производителей, этот дисбаланс будет расти и, конечно, будет стимулировать европейских потребителей покупать российскую продукцию», — сказал Чирков.

Ранее, 12 апреля, минфины США и Великобритания ввели запреты на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также ограничения их использования на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что такое введенное американской стороной ограничение — очередной неоправданный и политизированный шаг. Он выразил мнение, что такие решения привносят дисбаланс в обстановку на мировом рынке.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.