Названа причина появления пыльной пены на дорогах Липецка

Белая пена начала появляться после сильного дождя на проезжей части дорог в Липецке. При этом появилась она не от шампуня, которым периодически моют магистрали, пишет GOROD48 в пятницу, 19 июля.

Как пояснили в управлении благоустройства, пена возникает из-за пыли, которая в большом количестве накопилась в воздухе из-за жаркой погоды. Также появлению пены способствует пыльца, летящая с деревьев и растений.

При попадании дождя на теплый асфальт вода превращается в мелкие пузырьки, издали напоминающие белый поток. Плюсом к этому движущиеся машины дополнительно взбивают в пену дождевую воду и пыль.

Ранее в июле сообщалось, что большинство каштанов в Липецке страдают от грибка. На их листьях наблюдаются коричневые пятна, что является признаком бурой пятнистости.