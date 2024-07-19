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Главу Болхова Орловской области задержали по делу о превышении полномочий

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Фото: t.me/sledcom_press
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Уголовное дело возбуждено о превышении должностных полномочий в отношении главы города Болхова Орловской области Владимира Авилова, его задержали. Об этом 19 июля сообщает Следственный комитет (СК) России.

«В отношении главы города Болхова Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что еще в апреле прошлого года администрация города заключила муниципальный контракт с одним из обществ с ограниченной ответственностью на выполнение работ по благоустройству территории парка «Болховкин луг» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как указано, при этом Авилову было известно о том, что работы были проведены не в полном объеме и выполнены из ненадлежащего качества материалов, однако он дал незаконные указания работникам, подрядчику и представителю организации, которая осуществляла контроль, нелегально осуществить приемку объекта и ввести его в эксплуатацию. Уже в декабре 2023-го он подписал документы, не соответствующие техзаданию и проектно-сметной документации.

В результате действий главы Болхова бюджету города был причинен ущерб на сумму не менее 66 млн рублей.

Авилова задержали. Следователь намерен направить в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 12 июля, Октябрьский районный суд Иваново арестовал на два месяца двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. В региональном УФСБ рассказали, что они обеспечивали одной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей.

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