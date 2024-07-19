Бродившего по улицам медвежонка заметили в поселке Луостари
Медвежонка заметили на улице Верхняя в поселке Луостари Мурманской области вечером в среду, 18 июля, сообщает пресс-служба ЕДДС по Печенгскому округу.
Ранее, 8 июля, местные жители встретили медведицу и медвежонка в районе базы отдыха «Гольфстрим» у трассы Заполярный – Сальмиярви», пишет ИА «Би-порт».
В связи с произошедшим мурманчан призвали к осторожности на прогулках и в случае обнаружения медведя сообщать в единую диспетчерскую службу или ОМВД России по Печенгскому району.