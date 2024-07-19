Запад не передаст Украине американские истребители F-16, пока не получит взамен самолеты F-35. Таким мнением 19 июля с «Известиями» поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«У Запада этих самолетов просто нет. Думаю, что они пытаются их собрать, это ремкомплект. Где-то они летали, потом уже не летали, где-то надо двигатель добавить. Они всё по частям собирают. Нельзя просто открыть ангар, и самолет полетел на Украину. Это боевой самолет, он стоит на вооружении армии, его не отдадут, пока не будет замены. А замена — это F-35, но их не так много выпускают, чтобы заменить те самолеты, которые планируют отдать. То, что планируется отдать Украине, это конструктор на некоторое время полетов. Они понимают, что долго жить эти самолеты не будут. Но самое главное то, что их сегодня нет. Проблемы в замене, в финансировании и в экономических возможностях этих стран», — сказал он.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил в интервью телеканалу BBC, что на Украину так и не пришли обещанные Западом истребители F-16.

15 июля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал, что Берлин не хочет поставлять Вооруженным силам Украины истребители F-16.

12 июля агентство Bloomberg отметило, что украинская армия получит от Запада намного меньше истребителей F-16 летом этого года, чем рассчитывали в командовании. Из 300 истребителей, на которые изначально рассчитывал Киев, на Украину попадут от 15 до 24 самолетов, уточнили в издании.

Тогда же редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» написал, что истребители F-16, скорее всего, будут избегать воздушных боев и, видимо, будут использоваться в интересах ПВО в глубине украинской территории и как пусковые платформы для западных крылатых ракет воздушного базирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.