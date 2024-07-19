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В МИЦ «Известия» обсудят способы сохранить работоспособность мозга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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22 июля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля.

Какие новые технологии диагностики опухолей головного мозга появились? Как предотвратить развитие инсульта? Почему распространены заболевания сосудов головного мозга? Как улучшить память? Чем опасно внедрение технологий искусственного интеллекта?

Участники:

  • Николай Шамалов, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения РФ;
  • Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;
  • Михаил Долгушин, заведующий отделением рентгенологических и радионуклидных методов диагностики Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России;
  • Борис Поляев, заведующий Отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к.57, стр. 3, второй этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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