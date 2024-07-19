В Петербурге снова помыли памятник Пушкину перед Русским музеем
Памятник поэту Александру Пушкину на площади Искусств в Санкт-Петербурге помыли третий раз за сезон. Обслуживанием монумента занимались художники-реставраторы Музея городской скульптуры, сообщается в официальном Telegram-канале организации.
Специалисты разработали специальную методику, которая позволяет мыть памятники один раз за сезон. Однако памятник Пушкину, который стоит перед зданием Русского музея, стал исключением.
Горожане и гости Северной столицы кормят птиц возле памятника, из-за чего он покрывается пометом. Это не только ухудшает внешний вид монумента, но и негативно воздействует на сохранность материала, разъедая поверхность.
«Только от жителей города зависит, каким перед зрителями и слушателями предстанет памятник поэту», — подчеркнули в пресс-центре Музея городской скульптуры.
По информации телеканала «78», памятник Пушкину выполнен из бронзы. Пьедестал вырублен из красноватого гранита, добытого в Кар-Лахти. На лицевой стороне золотом высечена надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину». Открытие монумента приурочили к празднованию 250-летия Ленинграда.