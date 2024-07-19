Экс-депутат Абельцев подозревается в попытке продать должность помощника

Бывший член высшего совета ЛДПР, экс-депутат Государственной думы Сергей Абельцев, арестованный накануне, подозревается в мошеннических действиях при попытке за вознаграждение продать должность помощника депутата. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Следствие установило, что Абельцев умышленно сообщал ложные сведения о том, что он якобы имеет знакомства и связи с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы.

«В связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата», — указано в Telegram-канале судов.

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал Абельцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ходатайство следствия об аресте Абельцева поступило в суд 18 июля. Судья удовлетворила его в тот же день. Как следует из данных суда, уголовное дело в отношении политика возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Сергей Абельцев родился в 1961 году в Москве, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего служил в армии. В 1991 году Абельцев стал помощником Владимира Жириновского. Политик был депутатом четырех созывов Госдумы.