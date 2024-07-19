Реклама
Прямой эфир
Общество
В Луганске сообщили об атаке ВСУ тремя ракетами ATACMS
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Мир
В США намерены внимательно наблюдать за решениями РФ по вопросам РСМД
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Армия
Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Происшествия
В Балашихе задержали пытавшегося отравить родителей мужчину
Мир
Аналитик предрек поражение демократов в случае снятия Байдена с выборов
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Мир
На Западе выразили обеспокоенность мощью российских подлодок

В Приморье задержали адвоката за посредничество в передаче крупной взятки

Адвоката задержали за посредничество во взятке на сумму 12 млн рублей в Приморье
0
Фото: СК РФ По Приморскому Краю
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье задержали адвоката Михаила Перфильева, который подозревается в посредничестве в передаче взятки в размере 12 млн рублей. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ.

На кадрах видно, как правоохранители проводят процедуру задержания адвоката, рядом с ним лежат пачки денег, предназначавшихся для передачи.

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Перфильева, который подозревается в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ)», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По версии следствия, в июне этого года адвокат Михаил Перфильев убедил бизнесмена передать через него крупную взятку в размере 12 млн рублей для правоохранительных органов, которые могли способствовать отказу от иска о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, где предприниматель построил дилерский центр по продаже автомобилей, также ему пообещали прекращение надзорных проверок.

Как сообщается, 17 июля бизнесмен передал подозреваемому денежные средства, часть из которых была имитирующим муляжом.

Вогнали в порт: ФСБ вскрыла коррупцию в порту Махачкалы
Что известно о пойманном на взятке дагестанском полицейском

Ранее, 17 июля, Басманный районный суд Москвы арестовал замначальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте за получение взятки. Как ранее сообщали СМИ, ее размер составляет 13 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024