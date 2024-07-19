В Приморье задержали адвоката за посредничество в передаче крупной взятки
В Приморье задержали адвоката Михаила Перфильева, который подозревается в посредничестве в передаче взятки в размере 12 млн рублей. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ.
На кадрах видно, как правоохранители проводят процедуру задержания адвоката, рядом с ним лежат пачки денег, предназначавшихся для передачи.
«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Перфильева, который подозревается в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ)», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По версии следствия, в июне этого года адвокат Михаил Перфильев убедил бизнесмена передать через него крупную взятку в размере 12 млн рублей для правоохранительных органов, которые могли способствовать отказу от иска о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, где предприниматель построил дилерский центр по продаже автомобилей, также ему пообещали прекращение надзорных проверок.
Как сообщается, 17 июля бизнесмен передал подозреваемому денежные средства, часть из которых была имитирующим муляжом.
Ранее, 17 июля, Басманный районный суд Москвы арестовал замначальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте за получение взятки. Как ранее сообщали СМИ, ее размер составляет 13 млн рублей.