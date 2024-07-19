Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру с выборов и не оставит преемника

Нынешний президент США Джо Байден объявит о своем решении покинуть президентскую гонку в предстоящие выходные, но не назначит преемника. Об этом сообщает 19 июля журналист и обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии.

«Он (Байден. — Ред.) не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они (члены Демократической партии. — Ред.) надеются, что он поддержит открытый процесс, съезд, на котором у вице-президента Харрис и других претендентов будет возможность выбрать кандидата», — говорится в публикации.

Ранее в этот день сообщалось о намерении демократов перенести голосования по кандидатуре Байдена на выборах. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

Кроме того, накануне стало известно, что глава Белого дома в третий раз заразился коронавирусом и не смог посетить ежегодную конференцию UnidosUS в Лас-Вегасе. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» назвал болезнь Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки.

Между тем СМИ назвали вице-президента США Камалу Харрис фаворитом на замену американского лидера для участия в выборах. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон при этом ранее отмечал, что замена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны.

После состоявшихся 27 июня провальных для Байдена дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом сообщалось, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек, также эту идею некоторые из представителей партии высказали главе государства лично.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.