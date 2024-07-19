ЕС увеличил закупки железа и стали из России до максимума за два года

Евросоюз увеличил в мае закупки российского железа и стали до максимального уровня с июня 2022 года. Об этом 19 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.

Согласно расчетам, в конце весны Россия стала главным поставщиком двух металлов и изделий из них странам ЕС. В мае их экспорт из РФ в европейские страны достиг €373,1 млн, что на 29% больше показателей апреля и на 1,2% больше объемов прошлого года.

Основную долю в поставках заняли полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (€175 млн) и ферросплавы (€81 млн). Главным покупателем стала Италия (€120 млн).

Кроме того, ЕС увеличил в 1,5 раза, до €97,8 млн, закупки российского алюминия. Эти наибольший показатель с октября 2023 года.

27 мая сообщалось, что Евросоюз увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, и в марте. РФ стала вторым основным поставщиком железа и стали в ЕС, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до €328 млн. Этот показатель стал максимальным с мая 2023 года.

Тогда же доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил в беседе с «Известиями», что страны Евросоюза не могут обойтись без металлов из России, иначе государствам придется покупать товар на мировых рынках по более высокой стоимости. Также он отметил, что не весь металл находится под санкциями, для некоторых производителей сделаны исключения.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.