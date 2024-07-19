Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Мир
В США намерены внимательно наблюдать за решениями РФ по вопросам РСМД
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Мир
В Германии больше не обсуждают тему передачи ракет Taurus Украине
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Армия
Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра
Мир
Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва в Тель-Авиве
Происшествия
В Балашихе задержали пытавшегося отравить родителей мужчину
Мир
Аналитик предрек поражение демократов в случае снятия Байдена с выборов
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Общество
Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза
Происшествия
Два человека погибли в результате пожара в Ростове-на-Дону

Bloomberg призвало НАТО с осторожностью относиться к растущему влиянию ШОС

Bloomberg: НАТО следует настороженно относиться к развитию ШОС
0
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантическому альянсу следует опасаться и уделять больше внимания развитию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в некотором смысле организация является ее альтернативой. Об этом 19 июля пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, встреча лидеров стран — участниц ШОС в Астане, прошедшая с 3 по 4 июля, является очень важной.

«В некотором смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. С точки зрения численности населения и географического охвата ШОС является крупнейшей организацией по безопасности и обороне в мире. Ее территория охватывает 80% евразийского континента; ее члены составляют 40% населения мира и более 30% мирового ВВП. НАТО выглядит сильнее на бумаге», — говорится в материале.

Также подчеркивается, что укрепление партнерства Пекина и Москвы в рамках ШОС посредством регулярных учений, новых соглашений о технологическом сотрудничестве может стать вызовом для НАТО.

«Проблема для Запада — это степень, в которой Москва и Пекин могут использовать ШОС, чтобы оторвать важные страны от порядка, возглавляемого США», — сообщает агентство.

К таким государствам относятся Турция и Саудовская Аравия. Последнее теперь является партнером по диалогу, но стремится к полноправному членству в ШОС.

«НАТО следует уделять больше внимания растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской группы. Ей нужно провести много тихой дипломатии, визитов на высоком уровне, совместных военных учений и обмена оборонными технологиями с теперь уже дружественными странами, на членство в которых нацеливаются Китай и Россия», — пишет Bloomberg.

Согласное наблюдение: пять стран решили повысить свой статус в ШОС
Кто хочет присоединиться к организации, а кто, наоборот, отказался от этой идеи

Ранее, 3 июля, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ШОС играет важную роль на международной арене и способствует региональной стабильности. Он обратил внимание на то, что организация остается приверженной своей первоначальной цели — координации ответных мер на общие угрозы, но при этом также стремится к углублению экономической интеграции и многогранного сотрудничества, способствуя региональной безопасности.

Также эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил в беседе с «Известиями», что ШОС дает возможность странам-участницам ориентироваться на свои национальные интересы, а не подчиняться курсу коллективного Запада.

Саммит ШОС проходил 3–4 июля. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав, помимо республики, входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

4 июля лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита подписали Астанинскую декларацию объединения. Также была утверждена программа сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года и стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024