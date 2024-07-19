Bloomberg призвало НАТО с осторожностью относиться к растущему влиянию ШОС

Североатлантическому альянсу следует опасаться и уделять больше внимания развитию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в некотором смысле организация является ее альтернативой. Об этом 19 июля пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, встреча лидеров стран — участниц ШОС в Астане, прошедшая с 3 по 4 июля, является очень важной.

«В некотором смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. С точки зрения численности населения и географического охвата ШОС является крупнейшей организацией по безопасности и обороне в мире. Ее территория охватывает 80% евразийского континента; ее члены составляют 40% населения мира и более 30% мирового ВВП. НАТО выглядит сильнее на бумаге», — говорится в материале.

Также подчеркивается, что укрепление партнерства Пекина и Москвы в рамках ШОС посредством регулярных учений, новых соглашений о технологическом сотрудничестве может стать вызовом для НАТО.

«Проблема для Запада — это степень, в которой Москва и Пекин могут использовать ШОС, чтобы оторвать важные страны от порядка, возглавляемого США», — сообщает агентство.

К таким государствам относятся Турция и Саудовская Аравия. Последнее теперь является партнером по диалогу, но стремится к полноправному членству в ШОС.

«НАТО следует уделять больше внимания растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской группы. Ей нужно провести много тихой дипломатии, визитов на высоком уровне, совместных военных учений и обмена оборонными технологиями с теперь уже дружественными странами, на членство в которых нацеливаются Китай и Россия», — пишет Bloomberg.

Ранее, 3 июля, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ШОС играет важную роль на международной арене и способствует региональной стабильности. Он обратил внимание на то, что организация остается приверженной своей первоначальной цели — координации ответных мер на общие угрозы, но при этом также стремится к углублению экономической интеграции и многогранного сотрудничества, способствуя региональной безопасности.

Также эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил в беседе с «Известиями», что ШОС дает возможность странам-участницам ориентироваться на свои национальные интересы, а не подчиняться курсу коллективного Запада.

Саммит ШОС проходил 3–4 июля. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав, помимо республики, входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

4 июля лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита подписали Астанинскую декларацию объединения. Также была утверждена программа сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму, документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года и стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года.