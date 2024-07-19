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СМИ сообщили о попытке украинки совершить самоподжог из-за мобилизации мужа

«Страна.ua»: под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Женщина подожгла себя в поселке Ракитном Киевской области Украины, предположительно, из-за того, что ее мужу отказали в отсрочке от мобилизации. Об этом 18 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно информации издания, 35-летняя женщина облилась горючим веществом и подожгла себя перед зданием суда в Белоцерковском районе. Ранее она вместе с мужем хотела через суд получить отсрочку от мобилизации, но супруги получили отказ. Отмечается, что пострадавшую доставили в одну из киевских больниц, площадь ожогов составляет 80% тела.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
После 16 июля у уклонистов начнут изымать имущество

Ранее, 3 июля, стало известно, что на Украине в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Одессы 29-летний мужчина попытался покончить с собой. В результате мужчину забрала скорая помощь.

15 июля издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% затруднились ответить.

Тогда же украинский военком с позывным Фантомас в интервью агентству Reuters заявил, что украинцы уже не так горят желанием участвовать в боевых действиях, как раньше. По его словам, большинство очередей на призывных пунктах состоит из людей, которые хотят получить какое-либо освобождение от военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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