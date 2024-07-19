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Ветеринар указал на пользу кондиционера для домашних питомцев в жару

Ветврач Арушанян: кондиционер может помочь домашнему животному пережить жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сотрудник ставропольской ветклиники ветеринар Артем Арушанян 18 июля рассказал, как помочь домашнему любимцу пережить жару.

В беседе с ИА «Победа 26» он назвал опрыскивание холодной водой лучшим средством для помощи питомцу в жаркую погоду. Также он посоветовал протирать животному лапы, уши и нос мокрым полотенцем.

Помимо этого, Арушанян отметил, что можно использовать для охлаждения питомца кондиционер, выставив его на температуру +21…+25 градусов. Также подойдут вентилятор, а также специальные поилки-фонтанчики, если есть необходимость оставить питомца дома одного на какое-то время.

Лед же, подчеркнул ветеринар, использовать не надо, поскольку есть риск, что питомец простудится, пишет RT.

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Ранее, 17 июля, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» об опасности воды из водоемов для собак. По его словам, такая вода непригодна для питья, она может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Самая опасная инфекция, которую может подхватить питомец, выпив воду из водоема, — это лептоспироз. У собак она вызывает рвоту, диарею, вялость, потерю веса и аппетита, анемию, поражает все внутренние органы. При острой форме лептоспироза смертность достигает 60–80%.

10 июля ветеринар Ольга Аверина предостерегла от бритья собак в жару. По ее словам, шерсть служит им естественным барьером, который защищает от ультрафиолетового излучения и перегрева. Для обеспечения комфорта животных в жаркие дни Аверина рекомендовала использовать специальные охлаждающие попоны или слегка влажные прохладные полотенца и простыни, сообщает 360.ru. Она подчеркнула, что не рекомендуется обливать собак холодной водой, чтобы не спровоцировать гипотермию.

4 июля ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал НСН, что владельцы собак чаще обращаются за помощью, потому что кошки живут дома, поэтому у них меньше рисков. Среди основных запросов врач назвал пищевые проблемы, а также стоматологию.

2 июля врач-ветеринар Наталия Растегаева в беседе с сайтом kp.ru перечислила правила ухода за домашним питомцем в жару. Она призвала обеспечить питомцу доступ в прохладные помещения — ванные и туалетные комнаты, где на полу есть плитка и куда не попадает солнечный свет. На даче стоит открыть питомцу доступ в подвал. Нелишним будет приобрести специальный охлаждающий коврик, однако придется следить, чтобы кошка или собака не прогрызли его и не наелись находящегося внутри геля.

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