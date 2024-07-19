В Москве отметят День Москвы-реки
Празднование Дня Москвы-реки пройдет в столице 19 июля. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По случаю праздника в городе проведут серию развлекательных мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
Жителей и гостей столицы на площадках фестиваля с видом на Москву-реку пригласят позаниматься йогой, бачатой и зумбой, поучаствовать в мастер-классе по созданию макияжа или посетить благотворительный концерт, пишет RT.
Кроме того, вечером на Крымской набережной пройдут уроки парных танцев. Участники смогут попробовать себя в бачате, сальсе и кизомбе, пишет ИА Регнум. Тренировка по зумбе пройдет на набережной на улице Корабельной. Занятие «Звуковой цигун: восемь основ» можно будет посетить в 08:00 в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной.
На этой же площадке в 10:00 состоится тренировка по миофасциальному расслаблению, уточняет «Москва 24». В 16:00 гости могут заняться динамической растяжкой с элементами Flow.
Праздник в честь Москвы-реки учредили 19 июля 2015 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».