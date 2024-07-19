Эксперты рассказали, где Россия может развернуть ракетные комплексы

Россия может развернуть ракетные комплексы далеко от непосредственных границ РФ с государствами ЕС в ответ на планируемое размещение американских ракет в Германии, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«С учетом того, что по созданию систем малой и средней дальности в СССР был огромный задел, высока вероятность создания на базе технических и эксплуатационных решений комплекса «Искандер-М» новой баллистической ракеты с дальностью действия до 1000 км и больше. Она может быстро пройти испытания, и развертывание может начаться в тех же ракетных бригадах, которые сегодня оснащены «Искандерами». С территории Калининградской области до предполагаемых мест базирования американских ракет в Германии подлетное время может составить не более восьми минут», — рассказал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Вместе с тем военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что Москве вовсе не обязательно размещать ракеты в Калининградской области или Белоруссии.

«Вполне могут быть размещены в Воронежской, Смоленской или Московской области. Ракеты средней дальности летают на расстояние от 1000 до 5500 км», — сказал он.

Ранее США объявили о планах развернуть в Германии ракетные комплексы. Россия пообещала разработать ответ на недружественный шаг со стороны Вашингтона и Берлина. Замглавы МИД РФ не стал исключать возможность развертывания ракетных систем в ядерном исполнении.

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Ракетное предложение: чем Россия ответит на американское оружие в Германии