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Синоптики спрогнозировали грозу и до +25 градусов в Москве 19 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно с прояснениями, временами дождь, местами сильный, гроза и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 19 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +12.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.

Гром и молнии: как изменится погода в Москве и других городах
Гроза накроет столицу в четверг, 18 июля, после 15 часов

Накануне, 18 июля, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил москвичей о сильном дожде и грозе. По его словам, погода ухудшится уже в ночь на 19 июля. В период с 2:00 до 21:00 пятницы прогнозируется сильный дождь, местами гроза. Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит 15 м/с.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха и воды в Москве на выходных будет примерно одинаковой, как на юге России в бархатный сезон. Как отметил метеоролог, температура воды в Москве-реке составит +24 градуса, в малопроточных водоемах, озерах она достигнет +25 градусов.

Также Вильфанд сообщил, что в Центральной России меняется погодный режим, однако после 18 июля уже можно будет попрощаться с «египетскими ночами». По словам специалиста, такое изменение связано с тем, что с запада к городу приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками.

До этого, 16 июля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что изменения температуры стоит ждать в конце июля — начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.

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