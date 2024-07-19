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Суд начнет рассмотрение дела о признании действий оккупантов в Карелии геноцидом

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Фото: РИА Новости
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Дело о признании действий оккупантов на территории Республики Карелия геноцидом будет рассмотрено 19 июля. Об этом 18 июля сообщило правительство региона.

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза. Первое заседание в Верховном суде республики пройдет 19 июля. В нем примет участие глава региона Артур Парфенчиков», — говорится в тексте сообщения.

Подчеркивается, что в период с осени 1941 по июнь 1944 года в республике работали более 100 концентрационных и трудовых лагерей, созданных финнами. За время оккупации были убиты 8 тыс. мирных жителей, а также погибли более 18 тыс. советских военнопленных. Кроме того, ущерб от оккупации, по оценкам экспертов, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 трлн рублей.

«Прямая трансляция заседания из зала суда будет доступна (в соцсети «ВКонтакте». — Ред.). Начало в 10:00», — уточнили в правительстве республики.

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Ранее, 27 июня, в суд Карелии направили заявление об установлении факта геноцида населения в годы ВОВ. Оккупация двух третей территории Советской Карелии Финляндией, страной-союзницей нацистской Германии, длилась с осени 1941 года по конец июня 1944 года. В сообщении говорится, что Генпрокуратура предоставила суду значительный объем доказательств указанных фактов: архивные документы, материалы уголовных дел, а также показания очевидцев событий.

22 июня председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что отказ Германии выплачивать репарации жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда и его защитникам, показывает двойные стандарты внешней политики страны.

Тогда же глава СК РФ заявил о необходимости признать зверства нацистов геноцидом, чтобы напомнить миру, к каким последствиям приводит следование преступной идеологии.

До этого, 21 июня, глава СК РФ заявил о многозначности нежелания правительства Германии признать преступления фашизма геноцидом, а также сообщил, что были собраны доказательства планов нацистов истребить советский народ. Совокупный анализ подтвердил, что всё совершалось согласно преступному плану гитлеровского режима.

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