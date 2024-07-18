Депутат Госдумы заявил о нападении мигрантов в Самаре

На депутата Госдумы Михаила Матвеева напали три мигранта в Самаре. В результате инцидента госслужащий получил удар палкой по голове с дальнейшим рассечением. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я только вышел, достал удостоверение, только сказал: «Остановитесь», и сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там всё», — рассказал Матвеев.

Позднее в Следственном комитете (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дело по факту произошедшего.

«По информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре региональным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее, 13 июля, в Приморском крае были задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Как сообщалось, погибших в результате происшествия не зафиксировано, однако несколько человек получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.