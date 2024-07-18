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Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП в Калмыкии

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Фото: t.me/kalmprok
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Прокуратура возбудила уголовное дело после ДТП в Калмыкии, в котором погибли пять человек. Об этом 18 июля сообщили в прокуратуре республики.

«Прокуратура Черноземельского района организовала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего сегодня примерно в 17:30 на 69-м км автодороги Комсомольский – Артезиан», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), прокуратура региона взяла на контроль ход расследования. Также проводится проверка для выявления причин и обстоятельств ДТП.

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ДТП произошло на 69-м км автодороги Комсомольский – Артезиан в тот же день. Из-за столкновения Mercedes и грузовик «КамАЗ» загорелись. Погибли водитель, а также четыре пассажира легковушки. По предварительным данным, один из пассажиров — несовершеннолетний.

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