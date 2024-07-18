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Суд приговорил к 11 годам мужчину, выбросившего из окна школьницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Суд в Красноярске приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Тувы, сбросившего с 13-го этажа несовершеннолетнюю девушку. Об этом 18 июля сообщила Lenta.ru представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, 14 сентября 2022 года компания людей арендовала квартиру на сутки. Утром мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал оказывать знаки внимания одной из девушек, на что та сделала ему замечание, за которым последовала ссора. Мужчина набросился на потерпевшую и стал бить ее по голове, рукам и ногам, после чего подвел к балкону и сбросил вниз.

После расправы над несовершеннолетней он вместе с другом похитил сумку погибшей и скрылся.

В итоге фигурант дела был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц, по предварительному сговору»). Его друг получил два года лишения свободы условно.

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Ранее, 17 июля, суд Челябинской области приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил свою знакомую и изнасиловал ее тело. Местный житель будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также выплатит штраф на сумму 100 тыс. рублей, эти деньги пойдут в доход государства.

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