Жителей Липецкой области предупредили о грозах и граде
В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. В регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом.
Согласно прогнозам, 19 июля среднесуточная температура составит 23–25 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. 20 и 21 июля ожидается незначительное понижение температуры до климатической нормы. Об этом сообщает GOROD48.
В течение суток в регионе возможны туманы. Скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. Максимальная суточная температура составит +30 градусов.
Синоптики напомнили, что рекордный показатель температуры для 19 июля был зарегистрирован в 1970 году. Тогда воздух прогрелся до +35 градусов. Наиболее холодная погода наблюдалась в 1996 году, температура составляла +7 градусов.