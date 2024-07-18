Качество воды проверили в озерах подмосковного Лотошино
ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверило качество воды в двух озерах в Лотошино (Московская область). Специалисты выявили дефицит растворенного в воде кислорода.
Оценка качества воды велась по 11 показателям. Анализ воды проведен в водоемах вблизи деревень Хмелевка и Чапаево. Проверка показала, что в озере у Хмелевки снижена концентрация растворенного кислорода. Это вызвано обильным цветением водной растительности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Нарушения природоохранного законодательства и превышения нормативов состава воды не выявлены. Однако специалисты подчеркивают, что дефицит кислорода может привести к гибели водной фауны.
Ранее в этот день сообщалось о введении режима повышенной готовности в Мурманской области в связи с загрязнением реки Туломы нефтепродуктами. Источник загрязнения пока не выявлен.