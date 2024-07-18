Производство сельхозпродукции выросло почти на 30% в Псковской области
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области в первом полугодии составил 128% к уровню прошлого года. Рост показателей отмечается как в животноводстве, так и в выращивании урожая.
По словам губернатора Михаила Ведерникова, в 2023 году объем производства сельхозпродукции составил 66 млрд рублей, что на 7% выше уровня 2022 года. На текущий момент в регионе сохраняется хорошая динамика по производству мяса и птицы. Благоприятно на отрасли сказались мероприятия по профилактике африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
«Ситуация с молочным производством также благоприятна. Рост производительности молока прогнозируется до 10% по отношению к прошлому году», — цитирует Псковская лента новостей председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору Николая Романова.
В некоторых районах уже началась уборка урожая. Ожидается, что средняя урожайность составит 34 центнера с гектара, что превышает прошлогодний показатель.