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Суд в Москве арестовал бывшего депутата Госдумы Абельцева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд в Москве арестовал бывшего члена высшего совета ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Абельцева. Об этом говорится 18 июля на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что в четверг в Замоскворецкий районный суд поступило ходатайство об аресте фигуранта. Судья удовлетворила ходатайство следствия в этот же день.

Как следует из данных суда, уголовное дело в отношении политика возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

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Сергей Абельцев родился в 1961 году в Москве, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего служил в армии.

В 1991 году Абельцев стал помощником Владимира Жириновского. Политик был депутатом четырех созывов Госдумы.

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