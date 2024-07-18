Суд в Москве арестовал бывшего депутата Госдумы Абельцева
Суд в Москве арестовал бывшего члена высшего совета ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Абельцева. Об этом говорится 18 июля на сайте судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что в четверг в Замоскворецкий районный суд поступило ходатайство об аресте фигуранта. Судья удовлетворила ходатайство следствия в этот же день.
Как следует из данных суда, уголовное дело в отношении политика возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Сергей Абельцев родился в 1961 году в Москве, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего служил в армии.
В 1991 году Абельцев стал помощником Владимира Жириновского. Политик был депутатом четырех созывов Госдумы.