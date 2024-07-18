Летящий в США из Индии самолет запросил аварийную посадку в Красноярске
Направлявшийся в США из Индии самолет Boeing 777 авиакомпании Air India запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом 18 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, расчетное время прибытия самолета — 23:45 по местному времени (19:45 мск).
Ранее, 3 июля, совершавший рейс по маршруту Тюмень – Ереван самолет Boeing 738 авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета из-за отказа автопилота. Воздушное судно благополучно осуществило посадку, после чего к осмотру подключились техники.