Реконструируемый путепровод в Долинске откроют до конца недели
В Долинске (Сахалинская область) до конца недели планируют открыть участок федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха, на котором расположен реконструируемый путепровод. Об этом региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает в своем Telegram-канале в четверг, 18 июля.
«Работы идут по графику. К выходным подрядчик планирует приступить к асфальтированию участка федеральной дороги и открыть движение по ней», — сообщил руководитель Сахдормониторинга Александр Поколов.
Как уточняет ИА SakhalinMedia, реконструкция путепровода, именуемого в народе «горбатым мостом», ведется в несколько этапов. Перед началом работ на участке построили объездную дорогу, соединившую с Долинском населенные пункты на западе района.
Полностью завершить реконструкцию планируется до конца 2024 года.