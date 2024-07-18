Еще 155 млн рублей направили на расселение аварийного жилья в Красноярском крае
В Красноярском крае выделили дополнительные 155 млн рублей на расселение аварийного жилфонда. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.
До конца 2024 года на выделенные средства планируют расселить восемь домов в селе Богучаны и по одному в Красноярске и Минусинске. Новое жилье получат жильцы 28 квартир.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, квартиры для переселенцев приобретают по региональной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем». В 2024 году власти намерены завершить большой этап программы по переселению людей из аварийного жилфонда, стартовавший в 2019 году.
«Мы уже готовимся приступить к следующей программе, входящей в нацпроект «Жилье и городская среда». Это самая большая, основная программа в крае, благодаря которой можно переселиться из аварийки», — прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ Максим Говорушкин, добавив, что для домов, которым требуется немедленное расселение, из краевого бюджета выделяется дополнительное финансирование.
С 2019 года на средства муниципальных бюджетов в Красноярском крае переселили более 3 тыс. человек, по нацпроекту — более 14 тыс. По последнему до конца года новое жилье получат еще около 3 тыс. человек.