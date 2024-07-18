Сбившему насмерть девушку мотоциклисту вынесли приговор в Забайкалье
Суд в Забайкальском крае вынес приговор мотоциклисту, который насмерть сбил девушку. Об этом 18 июля сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Черновского районного суда.
Наезд произошел 9 августа 2020 года на Дворцовском тракте в Чите. Установлено, что 18-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав, сбил 24-летнюю девушку, которая сидела в центре проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.
Суд признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он должен явиться самостоятельно после вступления приговора в силу.
Кроме того, суд обязал мотоциклиста выплатить матери погибшей девушки 1 млн рублей.