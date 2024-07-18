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Три сотрудника «Воды Донбасса» подорвались на украинской мине в ДНР

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Фото: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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Три сотрудника «Воды Донбасса» погибли в результате наезда автомобиля на украинскую противотанковую мину в селе Зеленый Гай Волновахского округа Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 июля заявил глава региона Денис Пушилин.

«Погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» — мужчины 1960, 1978 и 1980 г.р.», — уточнил он в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что со стороны ВФУ в течение суток было совершено семь вооруженных атак и выпущено порядка 15 боеприпасов. Применялись также ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа и ударный БПЛА.

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Накануне в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось, что в республике в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Помимо этого, в Горловке в ходе обстрела были повреждены частный дом, линия электропередачи (ЛЭП), хозпостройка и частный дом, а в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал многоквартирный дом.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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