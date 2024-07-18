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СК возбудил дело по факту гибели запутавшегося в проводе ребенка в Крыму

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В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка, запутавшегося в проводе вентилятора в помещении турбазы. Об этом ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю сообщает в четверг, 18 июля.

Трагедия произошла накануне, 17 июля, на территории туристической базы в селе Витино в Сакском районе. Следствие полагает, что годовалый мальчик вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых запутался в проводе напольного вентилятора и задохнулся, пишет ИА SevastopolMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями и следователями-криминалистами проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз. Тщательным образом будет изучена обстановка в семье погибшего ребенка и дана оценка воспитательному процессу», — говорится в сообщении СК.

Ход и результаты расследования находятся на контроле Сакской межрайонной прокуратуры.

6 июля сообщалось, что в Челябинской области на палатку с туристами упало дерево. В результате погибла девятилетняя девочка, ее шестимесячная сестра получила травму головы.

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