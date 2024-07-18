Эрдоган назвал покушение на Трампа атакой на демократию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом попытку покушения на него. Об этом 18 июля рассказала канцелярия турецкого лидера.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, 45-м президентом и кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter, заблокирована в РФ).

Турецкий лидер назвал покушение на Трампа атакой на демократию. Он также выразил сожаление в связи с этим инцидентом и пожелал кандидату в президенты США выздоровления.

Кроме того, в ходе беседы турецкий политик выразил надежду, что выборы в Соединенных Штатах будут полезны для отношений Анкары и Вашингтона.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.