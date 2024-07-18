Суд в Москве вынес приговор американцу по делу о наркотиках
В Москве Хамовнический районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина США Лика Майкла Трэвиса, обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщается 18 июля в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Американца признали виновным по нескольким статьям УК РФ.
«Приговором Хамовнического районного суда города Москвы Лик Майкл Трэвис признан виновным в совершении совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ», — сообщили в ведомстве.
Лик Майкл Трэвис будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд вынес приговор другой фигурантке дела — Веронике Грабанчук. Она также признана виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Ранее, 4 июля, суд в Москве приговорил гражданина США Роберта Вудлэнда к 12,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. 32-летний мужчина, находясь в составе организованной группы, 3 января текущего года забрал из тайника в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах крупную партию мефедрона массой не менее 46,92 г. В январе злоумышленника арестовали и продлевали заключение под стражей. Защита Вудлэнда, в свою очередь, подавала апелляцию, просив изменить меру пресечения.