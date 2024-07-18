И.о. постпреда РФ назвал противостояние с Москвой основой ЕС при фон дер Ляйен

Противостояние с Россией станет основой и движущей силой Евросоюза (ЕС) Урсулы фон дер Ляйен во время ее второго срока во главе Еврокомиссии (ЕК). Об этом в четверг, 18 июля, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, ЕС «сделал ставку на противостояние с Россией». Он отметил, что именно Москва будет представлять для евробюрократии главную угрозу.

«Именно долгосрочное противодействие так называемой российской угрозе провозглашено движущей силой дальнейшего развития евроинтеграционного проекта, должно затронуть абсолютно все его измерения, фактически войти в дом каждого европейца», — приводит его слова ТАСС.

Также он обратил внимание, что глава ЕК сделала шаг к созданию собственной спецслужбы ЕС, которая займется «защитой демократии» и будет подчинена Брюсселю.

Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе пообещала сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, страны — участницы объединения при этом сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что обещание главы ЕК превратить ЕС в оборонный союз показывает смену приоритетов объединения и его общий настрой на милитаризацию и конфронтацию. Это придает блоку военную окраску, подчеркнул он.

Позже в четверг политика переизбрали на должность председателя ЕК на второй срок. Решение принято в ходе заседания депутатов Европарламента нового созыва, которое прошло во французском Страсбурге, уточняет «Газета.Ru».