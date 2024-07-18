Писториус: ракеты США в ФРГ станут ответом на «Искандеры» в Калининграде
Размещение дальнобойных крылатых ракет и гиперзвукового оружия США на территории Германии в 2026 году выступит ответом на развертывание ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде. Об этом 18 июля заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Tageblatt.
«То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения «Искандеров» в Калининграде», — сказал он.
По словам Писториуса, ФРГ еще не решала проблему с размещением оружия в последние 35 лет, однако американское оружие необходимо для обеспечения системы ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что вероятность нападения на Германию снизится, если все поймут, что страна может успешно себя защищать.
О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Россия не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением, в ответ на размещение США дальнобойных ракет в Германии. Помимо этого, Рябков подчеркнул, что по вине США, стоящих во главе НАТО, а также ФРГ произошло тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
При этом спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт 15 июля объяснил решение о размещении дальнобойных систем необходимостью устрашения третьих сторон, «чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию».