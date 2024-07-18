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Суд продлил арест обвиняемого в получении взятки генерала Шамарина до октября

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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В ходе закрытого заседания 235-го гарнизонного военного суда принято решение о продлении срока ареста бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадиму Шамарину, который обвиняется в получении взятки, до 21 октября. Таким образом, судьи 18 июля удовлетворили ходатайство военных следователей, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Защита генерала просила суд смягчить меру пресечения. Сам Шамарин заявил, что вину не признает.

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Ранее 18 июля адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что генерал-лейтенант Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, отстранен от должности начальника Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба. По словам его адвоката, генерал был отстранен от должности еще в мае, но не уволен. Также Дюкин сообщил, что суд арестовал автомобиль Шамарина и заблокировал его зарплатную карту.

Шамарина задержали 22 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его арестовали до 21 июля. Он проходит фигурантом дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, Шамарин получил от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку суммой 36 млн рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года. В Следственном комитете (СК) РФ также указали на то, что генерал распорядился деньгами «по своему усмотрению».

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