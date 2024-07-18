В ГД призвали не ждать ничего хорошего от переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК
Еврокомиссия (ЕК) — сателлит США, поэтому от переизбрания Урсулы фон дер Ляйен главой организации России не стоит ждать ничего хорошего. Об этом 18 июля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее в этот день фон дер Ляйен по итогам голосования в Европарламенте была переизбрана на пятилетний срок.
«У фон дер Ляйен сдвиг в сторону русофобии — это давно понятно, поэтому ничего хорошего нам ожидать не стоит. Но мы и не ожидали от ЕК ничего хорошего, потому что ЕК — это одно из структурных подразделений Белого дома, она не является самостоятельным суверенным представителем международного права. Фон дер Ляйен избрали в очередной раз, потому что она присягнула на верность англосаксам уже давно. США доминируют над Европой, и, естественно, Евросоюз, Еврокомиссия — это сателлиты той большой игры, которая сегодня проводится в отношении РФ», — сказал Водолацкий.
Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе пообещала сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, при этом страны — участницы объединения сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обещание фон дер Ляйен превратить Евросоюз в оборонный показывает смену приоритетов объединения и его общий настрой на милитаризацию и конфронтацию.