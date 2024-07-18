Более 20 тыс. участников включилось в акцию Совета ЕЖФ в сервисе «Шаги ВКонтакте» в первые часы после запуска
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- Более 20 тыс. участников включилось в акцию Совета ЕЖФ в сервисе «Шаги ВКонтакте» в первые часы после запуска
В преддверии четвертого Евразийского женского форума Совет ЕЖФ и команда «ВКонтакте» запустили масштабный вызов в сервисе «Шаги ВКонтакте» (часть платформы «Здоровье»). Участникам предлагают символически подчеркнуть значимость вклада женщин-лидеров, которые приедут на четвертый Евразийский женский форум, в развитие общества. Для этого пользователям нужно совершить 48 миллиардов шагов – всем вместе. Сервис суммирует шаги участников, позволяет следить за динамикой приближения к заданной общей планке.
Идея вызова — вдохновить друг друга не бояться идти к своей цели. Уже в первые часы после запуска к вызову подключилось 27 тысяч пользователей, все вместе участники прошли 348 миллионов шагов.
Вызов в «Шагах ВКонтакте» продлится до 17 августа, присоединиться можно в любой момент по ссылке.
Алгоритм участия:
В мобильном приложении «ВКонтакте» зайти в раздел «Сервисы», открыть дисциплину «Шаги».
Найти Вызов «Путь к успеху» в списке, принять его.
Шаги участников будут подсчитываться автоматически, по завершении Вызова каждый получит брендированную награду (стикеры), которая отразится в личной коллекции в разделе «Награды».
Девиз челленджа: «Масштабному событию — масштабный Вызов!»
Евразийский женский форум — крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.