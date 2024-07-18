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Когда и какие прививки нужно сделать собаке в 2024 году

Владельцам собак рассказали, когда и какие прививки сделать питомцу
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Даже если питомец выглядит здоровым и активным, нет никаких гарантий, что он не заразится от больного животного во время прогулки. Поэтому ветеринары рекомендуют регулярно проводить вакцинацию от опасных вирусов. Это позволит защитить не только самого питомца, но и его хозяина. О том, когда и какие прививки нужно сделать взрослым собакам и щенкам в 2024 году, рассказывают «Известия».

От каких заболеваний вакцинируют собак в 2024 году

На территории России одной из самых важных и обязательных считается вакцинация от бешенства. Вирусная инфекция смертельно опасна и для животного, и для человека. Чаще всего она передается через укус диких животных, поражая центральную нервную систему.

На втором месте по угрозе для здоровья находится лептоспироз — заболевание, вызванное бактериями рода Leptospira. Оно опасно тем, что при заражении происходит поражение почек, печени, легких и других органов. В результате животное погибает. Заболевание крайне заразное, поэтому от него стоит привиться.

По рекомендации ветеринарного врача собак еще дополнительно прививают от чумки, инфекционного гепатита, парагриппа и парвовирусного энтерита — кишечной вирусной инфекции, которая приводит к высокой летальности, особенно среди щенков.

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Когда и какие прививки делают собакам в 2024 году

Прививать собак начинают с раннего возраста. Первую прививку обычно делают спустя 1,5–2 месяца после рождения. Затем вакцинацию необходимо проводить на протяжении всей жизни животного для поддержания иммунитета к опасным для собак болезням.

В период с шести до восьми недель щенку делается поливалентная вакцина от гепатита, чумки и парвовирусного энтерита. До этого момента питомца не стоит выгуливать, чтобы исключить вероятность инфицирования.
Через месяц проводят ревакцинацию, а также добавляют инъекцию от лептоспироза, которую повторяют на 14–16-й неделе. К 6–7 месяцам щенка нужно привить от бешенства.

Повторные прививки делаются взрослым собакам спустя год после плановых. При этом важно соблюдать сроки вакцинирования, прежде всего в отношении укола от бешенства. Вводить лекарство от этой болезни требуется строго раз в 12 месяцев. Дополнительные прививки собаке делают по необходимости, например, если в регионе распространена чумка.

Каждая процедура должна сопровождаться отметкой в ветеринарном паспорте за подписью врача с указанием даты, названия и серии вакцины. Противопоказаниями к процедуре являются период смены зубов, беременность и лактация, перенесенные болезни и хирургические вмешательства.

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Как подготовить собаку к вакцинации в 2024 году

Перед вакцинацией домашнего любимца необходимо правильно подготовить. За 14 дней до посещения клиники нужно выполнить противопаразитарную обработку и дегельминтизацию — дать препараты от глистов. За несколько дней до укола рекомендуется исключить контакты с другими животными, а также проводить замеры температуры.

В день посещения врача не стоит сильно нагружать и кормить питомца. Оптимальный вариант для вакцинации — утро, натощак. Если есть сомнения, что собака абсолютно здорова, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Он проведет тщательное обследование и скажет, можно ли прививать животное, а при необходимости назначит лечение.

После вакцинации нужно на некоторое время отказаться от прогулки и активных игр, обеспечив собаке полный покой. Также важно наблюдать за ее поведением, аппетитом и периодически измерять температуру тела. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться в клинику.

Ранее «Известия» рассказали о последствиях отказа от вакцинации собак.

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