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Врач назвала способ избежать появления ботулотоксина в домашних заготовках

Врач Рыбалко: недостаток соли в домашних заготовках на зиму грозит ботулизмом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Домашние заготовки на зиму надо делать строго по рецепту и не уменьшать в них количество сахара, соли и уксуса, чтобы избежать заражения ботулотоксином. Об этом инфекционист медицинского центра «СМ-Клиника» Мария Рыбалко предупредила в четверг, 18 июля.

Врач объяснила, что споры ботулотоксина попадают в почву с калом зараженных животных и человека, личинками червей и мух, насекомых и птиц. По этой причине она рекомендовала тщательно очищать от земли и обрабатывать все грибы, овощи и фрукты, используемые для консервов. По ее словам, это же касается рыбы и мяса, в которых тоже может развиться инфекция.

Также Рыбалко отметила, что при заготовке консервов и маринованных продуктов нельзя самостоятельно изменять время обработки и кипячения маринадов или использовать продукты с признаками порчи, в том числе перезрелые фрукты и овощи.

Инфекционист рекомендовала прокипятить, прожарить или проварить в течение 10–15 минут с добавлением уксуса консервы, которые долго хранились, чтобы снизить риск инфекции.

«Вздутие, несимметричные бока банок, измененный цвет содержимого и запах острого сыра или прогорклого масла должны побудить вас избавиться от этих продуктов. При этом нельзя предварительно пробовать их на вкус, так как даже одна капля испорченного продукта может вызвать ботулизм и необратимые неврологические последствия», — рассказала врач Lenta.ru.

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В июне в нескольких городах России была зафиксирована вспышка ботулизма, заразились 417 человек, двое скончались, передает RT. Cлучаи заражения были зафиксированы в 11 регионах страны.

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), сообщает 360.ru. Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в столице.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта», передает НСН. После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили. Руководство компаний было арестовано.

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