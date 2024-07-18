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Два школьника утонули во время купания в реке Марха в Якутии

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В Нюрбинском районе Якутии во время купания в реке Марха утонули два мальчика, окончивших в этом году 7-й и 8-й классы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканскую службу спасения.

Трагедия произошла в среду, 17 июля, на реке Марха под селом Малыкай Бордонского наслега. Родственники мальчиков начали поиски вечером, когда дети не вернулись домой. На берегу была обнаружена одежда детей, после чего местные жители спустили на воду три лодки.

«На поиски выехали трое спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда. В пути следования к месту происшествия поступило сообщение от главы Бордонского наслега о том, что детей обнаружили, при помощи невода подняли на берег», — говорится в сообщении службы спасения.

Глубина реки на месте происшествия составляет 3 м.

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15 июля в МЧС рассказали, что с начала лета в водоемах России утонули 215 детей. Спасти удалось 88 несовершеннолетних.

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