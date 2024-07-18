Замминистра спорта Аргентины уволили за призывы к Месси извиниться

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, который призвал Лионеля Месси извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес игроков из Франции. Об этом сообщает 18 июля пресс-служба главы государства.

Канцелярия президента сообщает, что ни одно правительство не может указывать, что комментировать, а также какие действия совершать сборной Аргентины. Кроме того, не допускаются высказывания адрес чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Америки.

«По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», — говорится в официальном заявлении в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в РФ).

16 июля сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) собирается обратиться с жалобой в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины. Она, помимо прочего, включала в себя выражения: «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в паспорте: француз», «Они играют за Францию, но родом из Анголы <...> Они будут хорошо бегать».

Финал Кубка Америки прошел в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США) в ночь на 15 июля. Победителем турнира стали аргентинцы, обыгравшую команду Колумбии со счетом 1:0 в дополнительное время.