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Ремонт стадиона имени Ленина стартовал в Хабаровске

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В Хабаровске стартовал поэтапный ремонт главной краевой арены — стадиона имени Ленина. Об этом заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Керим Сунгуров сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы детально проанализировали проблемы, которые сейчас стоят перед ФК «СКА-Хабаровск», и выделили наиболее приоритетные. Безусловно, ключевая задача — вернуть большой футбол в Хабаровск. Для чего необходимо отремонтировать главную краевую арену», — объяснил Сунгуров.

Работы стартовали накануне в среду, 17 июля, и пройдут в несколько этапов. В рамках первого будет демонтирован газон. Как уточняет ИА AmurMedia, в числе основных целей — полная замена системы подогрева поля, вышедшей из строя полтора года назад.

Ожидается, что работы завершатся осенью 2024 года.

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