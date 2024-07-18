Ремонт стадиона имени Ленина стартовал в Хабаровске
В Хабаровске стартовал поэтапный ремонт главной краевой арены — стадиона имени Ленина. Об этом заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Керим Сунгуров сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы детально проанализировали проблемы, которые сейчас стоят перед ФК «СКА-Хабаровск», и выделили наиболее приоритетные. Безусловно, ключевая задача — вернуть большой футбол в Хабаровск. Для чего необходимо отремонтировать главную краевую арену», — объяснил Сунгуров.
Работы стартовали накануне в среду, 17 июля, и пройдут в несколько этапов. В рамках первого будет демонтирован газон. Как уточняет ИА AmurMedia, в числе основных целей — полная замена системы подогрева поля, вышедшей из строя полтора года назад.
Ожидается, что работы завершатся осенью 2024 года.