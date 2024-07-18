В МИД России указали на участие Запада в попытке покушения на Путина
Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о котором рассказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов (включен РФ в список террористов и экстремистов) финансировалось при участии Запада. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что «деньги идут колоссальными потоками». По ее словам, страны Запада никак не осудили террористические акты против мирного населения России и представителей разных ветвей власти.
13 июля Буданов заявил, что Украина пыталась организовать покушение на Путина, однако оно оказалось неудачным. Захарова тогда подчеркнула, что попытка покушения готовилась на деньги США. Она подчеркнула, что Вашингтон уже давно создал террористическую структуру под названием «киевский режим», которая занимается подрывами, уничтожениями и терактами.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что система безопасности президента России выстроена так, что до него никто не сможет добраться.