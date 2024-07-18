МОК утвердил список из 15 российских атлетов с допуском к участию в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил список из 15 российских атлетов, которых допустили к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Документ был опубликован на сайте организации.

Россияне выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Велоспорт представят Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте выступит Анжела Бладцева. В теннисе буду соревноваться Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов.

За награды в гребле на байдарках и каноэ поборются Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Также на Играх-2024 выступит пловец Евгений Сомов.

Отмечается, что часть российских спортсменов сами отказались от участия в Олимпиаде, несмотря на разрешение МОК.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже на строгих условиях. Так, спортсменам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, подписывать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Играх на таких условиях.

11 июля этого года генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев заявил, что организация завершила выплату денег атлетам, которые не смогут выступить на летней Олимпиаде в Париже. По его словам, комитет выплатил компенсации 245 спортсменам.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.