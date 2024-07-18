Новую дорогу от Нагорного парка до улицы Тунгусской построят во Владивостоке
Во Владивостоке объявили о поиске подрядчика, который к зиме 2025 года построит новую дорогу от Нагорного парка до улицы Тунгусской. Об этом 18 июля сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
В проекте контракта работы называются «Реконструкция и строительство линейных объектов в районе ул. Капитана Шефнера, ул. Всеволода Сибирцева, ул. Шилкинская, ул. Славянская в городе Владивостоке», отмечает информагентство.
Контракт предусматривает проведение работ в период с 1 января по 15 ноября 2025 года. Его максимальная стоимость оценивается в 232,5 млн рублей.
Протяженность новой дороги составит 500 м, расчетная скорость движения — 30 км/ч. Согласно проекту, на данном участке будет предусмотрена возможность разворота для туристических автобусов.