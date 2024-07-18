Трехлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже в Красноярском крае
В городе Шарыпово Красноярского края трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок выжил и сейчас находится в больнице, сообщает региональное УМВД России в четверг, 18 июля.
Инцидент произошел накануне, 17 июля, в многоквартирном доме. По предварительным данным полиции, ребенок играл в комнате, в которой было распахнуто окно. Мама мальчика периодически заходила его проверить. Позже женщина услышала крик с улицы, забежала в комнату и не нашла сына. Выглянув в окно, она увидела ребенка на земле.
Трехлетний мальчик был госпитализирован. Его состояние медики оценили как тяжелое, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
В УМВД отмечают, что семья, в которой произошло несчастье, на учете в органах внутренних дел не состоит.
16 июля в Хабаровске из окна квартиры на четвертом этаже выпал двухлетний мальчик. Ребенок погиб. В полиции призывают взрослых не оставлять детей у открытых окон без присмотра.