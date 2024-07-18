Канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно как можно скорее добиться прекращения огня на Украине на любых условиях. Об этом 17 июля заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Если бы он (Шольц — Ред.) действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Неважно, на каких условиях», — сказал сербский лидер.

По мнению Вучича, ситуация на Украине будет ухудшаться, и вопросы ее вступления в НАТО или Евросоюз, а также сохранения территорий можно обсудить позже. При этом президент Сербии отметил, что у Шольца есть собственные советники для решений о таких шагах.

Ранее, 26 июня, Шольц заявил во время выступления в бундестаге, что Россия якобы не желает мира на Украине и отказывается от диалога по урегулированию вооруженного конфликта. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это утверждением странным на фоне многократных подтверждений готовности Москвы к такому взаимодействию.

В частности, 14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ. Шольц был в числе западных политиков, которые отвергли мирную инициативу. То же самое сделали и в Киеве.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.