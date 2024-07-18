Мужчина погиб при опрокидывании авто на забайкальской трассе
В Шилкинском районе Забайкальского края в результате опрокидывания легковой иномарки погиб человек. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в среду, 17 июля, на 121-м км региональной автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. По предварительным данным, водитель Toyota Premio не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА ChitaMedia. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
18 июля в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что на дорогах страны за прошедшие сутки зафиксировано 308 ДТП, в которых 39 человек погибли и 377 получили ранения. Семь погибших были пешеходами, остальные 32 — водителями и пассажирами транспортных средств.